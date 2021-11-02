Главный инфекционист Минздрава рассказал о росте устойчивости бактерий к антибиотикам

Повальное назначение антибиотиков приводит к появлению большого количества антибиотикорезистентных штаммов, рассказал в интервью «Известиям» главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Бактериологи уже заметили эту тенденцию: сейчас чаще высеваются штаммы, резистентные к тем антибиотикам, к которым раньше они были чувствительны. В результате лечить какие-то бактериальные инфекции будет гораздо сложнее. У нас просто уменьшится спектр инструментов для их лечения, а это проблема», — отметил он.

За последние 30 лет в мире появилось не так много антибиотиков, совсем нет новых классов препаратов, подчеркнул инфекционист. Нерациональное использование антибиотиков может еще ухудшить ситуацию.

«Слово «пневмония» часто заставляет некоторых докторов на амбулаторном этапе назначать антибиотики, что абсолютно бессмысленно. Их использование оправдано, если эта пневмония обусловлена бактериальной инфекцией. Это бывает на госпитальном этапе и чаще всего в отделениях интенсивной терапии, когда используется искусственная вентиляция легких. Но вирусная пневмония или пневмонит — это не повод назначать антибиотики», — подчеркнул Владимир Чуланов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Всем видно, насколько быстро распространяется вирус»