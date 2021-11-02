Мэром Харькова избрали секретаря горсовета Игоря Терехова

Внеочередные выборы городского головы Харькова завершились избранием Игоря Терехова, который занимал пост секретаря Харьковского горсовета. За него проголосовали более 50% избирателей, сообщила 1 ноября глава гортеризбиркома Елена Матвиенко.

«Наибольшее количество голосов избирателей в едином одномандатном избирательном округе набрал… Терехов Игорь Александрович — 146 тыс. Это составляет 50,66%», — приводит ее слова «Интерфакс».

Второе место занял бывший городской голова Харькова, самовыдвиженец Михаил Добкин с результатом в 82 тыс. голосов.

Матвиенко также отметила, что заявлений о нарушениях в ходе выборов в территориальную городскую избирательную комиссию не поступало, а явка по состоянию на 20:00 воскресенья, 31 октября, составила приблизительно 28–29%. В прошлом году этот показатель оценивался в 31,3% от общего числа избирателей.

Внеочередные выборы городского головы Харькова прошли 31 октября. Их назначили после смерти Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

Здоровье Кернеса ухудшилось после перенесенного коронавируса. Его госпитализировали в клинику «Шарите» в Германии. Кернес долго не появлялся на публике, из-за чего полиция возбудила уголовное дело о его исчезновении, но через несколько часов закрыла его.