Прямой эфир
Культура
Бояков заявил о своем уходе с поста худрука МХАТ им. Горького
Мир
Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Хаме
Экономика
Криптовалюта по мотивам сериала «Игра в кальмара» упала в цене до нуля
Спорт
Конте станет новым главным тренером ФК «Тоттенхэм»
Общество
Аэропорты Москвы задержали или отменили несколько рейсов из-за тумана
Мир
Премьер-министр Дании выступила против СП-2 на фоне энергокризиса
Общество
МЧС предупредило о сильном тумане в Москве и области до утра 2 ноября
Мир
Корабль США Mount Whitney по пути в Черное море остановился в Стамбуле
Экономика
Курс евро впервые за полмесяца превысил 83 рубля
Мир
На Украине призвали Россию перестать мыслить категориями войны
Сюжет:

Главный инфекционист Минздрава оценил вероятный эффект от нерабочих дней

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство регионов объявили «каникулы» на девять дней — с 30 октября по 7 ноября. Но многим субъектам этого срока может не хватить, чтобы справиться с ростом заболеваемости, считает главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Об этом он рассказал в интервью «Известиям». На длинные выходные регионам следовало уйти с более жесткими ограничениями для населения, чем сейчас, уверен инфекционист.

«Девяти дней может быть достаточно, если люди останутся в кругу семьи, а не пойдут с друзьями на пикники, не поедут отдыхать, если не будут работать общественные места. Ведь иногда регионы вводят избирательные меры: один тип общественных мест закрывается, а другой, похожий, остается почему-то открытым. Хорошо, пусть у нас неделя, но давайте ее очень серьезно организуем, чтобы снизить риск распространения», — отметил он.

Владимир Чуланов подчеркнул: чтобы справиться с проблемой роста заболеваемости и смертности, нужны меры, которые подтолкнут население к вакцинации. В некоторых субъектах уже есть примеры, когда в отдельных районах охват вакцинацией настолько высок, что в разы снизилось число госпитализаций в реанимации с тяжелыми осложнениями.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Всем видно, насколько быстро распространяется вирус»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021