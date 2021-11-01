Мобильные кислородные концентраторы закупят в Белгородской области

Для лечебных учреждений Белгородской области приобретут 628 штук мобильных кислородных концентраторов. Поставки начнутся 8 ноября.

С помощью этих аппаратов в медучреждениях смогут подключать к кислороду больше пациентов, пишет «Бел.ру». Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что первые 40 кислородных концентраторов направят в горбольницу №2 Белгорода. Оставшиеся приборы в течение ноября отправят в инфекционную, детскую областную, Старооскольскую окружную больницу и в несколько ЦРБ.

Напомним, в больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко в Орле начаты пусконаладочные работы на кислородной станции. Об этом сообщил ранее губернатор области Андрей Клычков. «Это станет хорошим подспорьем, позволит обеспечить резерв медицинского кислорода», — подчеркнул глава региона. Установленные резервуары имеют мощность заполнения до 30 т кислорода.