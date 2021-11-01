Водитель «Лады» пострадал при столкновении в «Газелью» под Липецком

В селе Ленино под Липецком автомобиль «Лада» столкнулся с «Газелью». Пострадал один человек, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по региону.

Авария произошла утром 1 ноября на дороге Липецк–Хлевное. По предварительным данным, 65-летний водитель «Лады Приоры» при повороте налево не уступил «Газели» под управлением 34-летнего мужчины. От удара фургон перевернулся.

В результате ДТП травмы получил водитель отечественной легковушки. Обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет LipetskMedia.

Ранее 1 ноября сообщалось, что в Абзелиловском районе Башкирии автомобиль Lada Largus съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В результате погибли три человека, еще один получил травмы.