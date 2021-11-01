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В больнице Томска выявили нарушения после видео притворившегося врачом мужчины

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Росздравнадзор Томской области обнаружил нарушения в медико-санитарной части № 2, где мужчина, переодевшись врачом, ухаживал за больной бабушкой. Об этом 1 ноября сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части оказания доступной и качественной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрации медучреждения выдано предписание об устранении нарушений.

30 октября стало известно, что бабушка, ради которой мужчина проник в красную зону больницы, скончалась.

Ранее, 26 октября, сообщалось о том, что мужчина провел в ковидном госпитале три дня под видом медработника. По его словам, он пошел на обман, для того чтобы помочь пожилой родственнице, так как считает, что врачи не уделяют ей должного внимания.

«Ее не лечат, не меняют подгузники, она на кислороде, а кислородная трубка при этом на лбу и никто не поправляет», — приводит агентство слова мужчины.

Он также добавил, что бабушка страдает болезнью Альцгеймера.

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