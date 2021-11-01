В России выявили две новых разновидности коронавируса

В России выявили три случая штамма «мю» и один — «лямбды». Новые варианты коронавируса являются подвидами «дельты». Разновидность не вызывает пока более тяжелое течение болезни, сообщает телеканал «Известия». Результаты первичного анализа показали эксперты Великобритании. Всего в мире выявлено 45 подвидом штамма «дельты» — 10 из них зафиксированы в РФ.

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