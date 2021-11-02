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«Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа», эта знаменитая фраза из «Мертвых душ» Николая Гоголя очень точно объясняет более чем тысячелетнюю историю нашей страны. Многочисленные потрясения, революции, войны, сопровождавшие Россию на протяжении всего этого периода, оставили большой отпечаток на национально-культурном коде каждого из нас вне зависимости от места проживания. Сегодня многим помнятся только события последнего столетия — советский период, тяжелые 1990-е, потрясения начала XXI века. Тем не менее трагические эпизоды более далекого прошлого позволяют не только помнить о своих корнях, но и не повторить ошибок в будущем. Не случайно неоднократно это отмечал в своих выступлениях и президент России Владимир Путин.

Основание Древнерусского государства, княжеские междоусобицы, ордынское иго, опричнина, Смута, многочисленные военные баталии на Западе и Востоке. Всё это было тяжелым, но необходимым путем для формирования сильной, крепкой и независимой «доимперской» страны. Однако подлинное величие Россия получила лишь со времени воцарения Петра I, «поднявшего Россию на дыбы», как образно выразился Александр Пушкин. Правление первого российского императора сложно оценить однозначно. Кто-то называл его величайшим историческим деятелем, а кто-то человеком, уничтожившим русскую самобытность. Одно можно сказать точно — после череды петровских преобразований Россия стала другой. Наша страна окончательно встала в один ряд с великими европейскими державами, оказавшись одной из ведущих скрипок в «континентальном концерте» голосов и мнений.

«Без нашего разрешения в Европе ни одна пушка не выстрелит», — говорил император Александр III спустя более 100 лет после смерти Петра. И, пожалуй, эту фразу можно воспринимать именно как наследие петровских преобразований, оказавших неизгладимое влияние на всю историю России. Успешная война «нового» государства против «сверхдержавы» того времени — Швеции — заставила весь мир по-другому взглянуть на Московское царство.

Поглядели под иным ракурсом на себя и мы сами. После убедительной победы над шведами в Северной войне Сенат и Синод решили преподнести Петру I титул императора всероссийского. 22 октября (2 ноября) 1721 года, ровно 300 лет назад под залпы сотен орудий Адмиралтейства, Петропавловской крепости и выведенных в Неву 125 галер Петр принял новый титул. По словам очевидца, «всё казалось объято пламенем, и можно было подумать, что земля и небо готовы разрушиться». Так Россия стала империей.

Это событие послужило отправной точкой нового витка развития. Именно в имперский период была одержана победа над Наполеоном, отменено крепостное право, проведены многие успешные реформы, основаны многочисленные города, присоединены новые территории. Именно за эти годы в состав России вошли обширные земли Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии, Кавказа, а также Прибалтики, Польши и Финляндии. Освоение далеких и труднодоступных уголков Евразии стало колоссальным вкладом нашей страны в развитие мировой цивилизации, а интеграция разных культур в единое имперское пространство — одним из ключевых достижений того государства. Позже на этой же основе строила свою идентичность и советская страна, противопоставлявшая себя империи, но действовавшая по тем же канонам.

Сегодня на осколках Российской империи расположено около 20 государств, которые продолжают оставаться связанными общими корнями истории. Кто-то пытается сбросить с себя «оковы» прошлого, уйдя в тотальную русофобию. Эти страны, даже спустя более 100 лет, вспоминают об «имперском гнете», ущемлениях, ликвидации национально-культурной идентичности. Кто-то, напротив, использует имеющиеся корни как инструмент движения в будущее.

Неудивительно, что внешнеполитический курс России до сих пор неминуемо связан с достижениями того периода, в связи с чем и сегодня часто звучат претензии об «имперском мышлении» и «имперских амбициях» современной демократической России. В актуальной Концепции внешней политики РФ 2016 года приоритетным направлением считается развитие сотрудничества со странами СНГ и дальнейшее укрепление действующих на этом пространстве интеграционных структур. Тем не менее институты, работающие сегодня на осколках СССР, тоже часть наследия империи, результат ее территориальных приобретений.

Признают груз исторической ответственности и в руководстве страны. Как отмечал в своем недавнем выступлении глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, имперское наследие, «включая традиции политического мышления», не позволяют России отступать в вопросах своего суверенитета. А советник президента Владимир Мединский даже говорил, что считает империю естественной для России формой государственного устройства. Некоторые атрибуты и сегодня отсылают нас к совсем недавнему по историческим меркам прошлому. К примеру, Санкт-Петербург, ставший живым музеем, приводящим в восторг не только россиян, но и искушенных иностранцев, остается воплощением имперского быта, размаха и роскоши.

Сегодняшняя политическая жизнь тоже отсылает нас к имперскому прошлому. Даже договор между РФ и Крымом о вхождении последнего в состав России был торжественно подписан в Георгиевском зале Кремля. Зале, построенном в период империи, предназначенном для хранения царских шатров и снаряжения. Не случайно, что именно это событие 2014 года многие эксперты называют реанимацией империи. Так что наследие великой страны даже в мелочах сопровождало историю России и в советский период, и в эпоху развития демократического государства, и, однозначно, будет оказывать влияние впредь.

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