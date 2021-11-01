Многопрофильный семейный медцентр построят в Хабаровске на инвестиции

В Хабаровске начинается строительство многопрофильного семейного медицинского центра. В нем будут взрослая и детская поликлиники, операционный блок, отделение лучевой диагностики и круглосуточный стационар.

Это частный проект, который реализуют в регионе инвесторы. Построить новое медицинское учреждение площадью 4,5 тыс. кв. м планирует группа компаний «Медскан». О планах стало известно после совещания по реализации крупного инвестиционного проекта в области частной медицины, которое провел замгубернатора по социальным вопросам Евгений Никонов.

Многопрофильный семейный центр будет принимать порядка 50 тыс. пациентов в год. Там создадут 200 рабочих мест. Инвестиционный проект оценивается в 1,2 млрд рублей. Его сопровождением занимается «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».

В ближайшее время инвестор должен проработать проект и подготовить бизнес-план для получения участка земли без торгов в рамках статуса «Масштабный приоритетный инвестиционный проект».

ИА AmurMedia пишет, что это не единственный проект в области частной медицины, реализуемый в данное время в Хабаровском крае.

Так, недавно границы ТОР «Хабаровск» расширили под создание российско-японского центра превентивной медицины «РЖД-Медицина». Объект должны ввести в эксплуатацию в 2022 году. Жителям края предоставят возможность воспользоваться уникальными технологиями по диагностике и лечению тяжелых заболеваний на самых ранних стадиях развития.

В середине октября сообщалось, что в Хабаровском крае к 2024 году построят один из самых крупных в России горно-обогатительных комбинатов (ГОК) на Малмыжском месторождении меди.