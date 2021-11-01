В РФ виноделы должны будут отчитываться о мощности своего оборудования

Российские виноделы с 1 ноября обязаны предоставлять Росалкогольрегулированию (РАР) информацию о мощностях своего производственного оборудования. Соответствующее постановление правительство РФ утвердило в июле.

Документ внес поправки в правила единого госреестра мощностей основного технологического оборудования, используемого в производстве этилового спирта или алкоголя.

Как отметил руководитель проекта Wine Retail Александр Ставцев, новый порядок обязует предоставлять информацию о мощностях производственного оборудования не только тех производителей, которые работаю с этиловым спиртом, но и винодельни.

«Если у предприятия почти нет емкостей для производства вина, но при этом оно выпускает большие объемы готовой продукции — встает вопрос, какое сырье оно использует. Требование отчитываться о производственных мощностях направлено на пресечение практики розлива контрафактной продукции», — цитирует эксперта «РИА Новости».

По его словам, новое правило направлено на борьбу с практикой розлива контрафактной продукции.

Кроме того, согласно другому постановлению, вступившему в силу с 1 ноября, минимальный допустимый уровень использования производственной мощности для выпуска алкоголя с использованием этилового спирта, кроме водки (если производится только такая продукция), составляет 23% производственной мощности.

18 октября «Известия» сообщали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки кабмина к инициативе Минпромторга о том, чтобы разрешить продавать винодельческую продукцию на специализированных ярмарках.