Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Более 4 млн россиян на сегодняшний день не могут выехать за границу из-за долгов. Об этом 1 ноября сообщил директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов.

«В настоящее время в отношении должников действует 4,2 млн постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации», — цитирует его ТАСС.

Директор ФССП заметил, что ограничение личных неимущественных прав должников — действенная мера, которая побуждает выплачивать задолженности. Так, по его словам, должников еще могут ограничивать в праве управления транспортным средством.

«В настоящее время в рамках 284,5 тыс. исполнительных производств должники ограничены в пользовании специальным правом (водительскими правами)», — сказал главный судебный пристав РФ.

Основной причиной неисполнения требований по выплате задолженностей в добровольном порядке Аристов назвал отсутствие у россиян четко сформировавшегося понимания самостоятельного и добровольного исполнения обязанностей. Поэтому приходится создавать условия, при которых граждане будут «максимально заинтересованы в самостоятельном и добровольном их исполнении», подчеркнул он.

По словам специалиста, отказ в предоставлении некоторых видов государственных услуг, как показывает зарубежный опыт, стал эффективным для мотивирования граждан выплачивать долги.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что с начала года уровень долговой нагрузки россиян существенно вырос — с 27% до 35%. В среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств. Наиболее закредитованными регионами страны стали республики Тыва (78%), Калмыкия (64%), Удмуртия (50%), Чувашия (50%) и Ленинградская область (50%).