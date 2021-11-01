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Группа Limp Bizkit выпустила альбом впервые за 10 лет

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Американская ню-металл-группа Limp Bizkit впервые с 2011 года выпустила новый альбом. Об этом музыканты рассказали на странице группы в Instagram.

Новый альбом уже доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках. Пластика, состоящая из 12 треков, изначально должен был получить название Stampede Of The Disco Elephants, однако потом его переименовали в Still Sucks.

В записи участвовало пять членов нынешнего состава группы: фронтмен Фред Дёрст, гитарист Уэс Борланд, басист Сэм Риверс, барабанщик Джон Отто и клавишник Леор Димантс. Продакшн взял на себя сам Дёрст, а мастеринг — музыкальный продюсер и звукорежиссер Закк Червини, сообщает Life.ru.

Сингл Dad Vibes группа представила 30 сентября.

Прошлый полноформатный альбом группы под названием Gold Cobra вышел летом 2011 года, после воссоединения группы в 2009 году. После плохих продаж и творческих разногласий Limp Bizkit покинули свой давний лейбл Interscope Records.

В конце 2018 года музыканты рассказали о том, что начали работать над новым материалом, но потом гитарист Уэс Борланд отметил, что участники в основном заняты своими проектами и не живут в одном городе, что тормозит запись материала, пишет «Газета.Ru».

20 октября стало известно, что битмейкера из Красноярска Ивана Гурина номинировали на музыкальную премию «Грэмми» за трек Fit Club.

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