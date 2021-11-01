Скончался тренер тверской команды КВН Степан Киселев

В Твери тренер местной команды КВН, шоумен Степан Киселев скончался в возрасте 33 лет. Об этом сообщила в воскресенье, 31 октября, Официальная лига КВН «Верхневолжье» на своей странице в «Вконтакте».

«С горечью в сердце и грустью, Официальная лига КВН «Верхневолжье» сообщает о том, что не стало нашего замечательного друга, товарища и очень хорошего человека — Степана Сергеевича Киселева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Киселев был отзывчивым тренером, который дал знания многим начинающим юмористам в регионе.

По информации «КП-Тверь», Киселев умер в больнице, куда был доставлен после удара электрическим током.

Степан Киселев окончил Тверской государственный технический университет, а после стал играть в КВН и организовывать праздничные мероприятия.