В окрестностях английского Солсбери столкнулись два поезда

Два поезда столкнулись 31 октября около города Солсбери на юго-востоке Англии, пострадало около 12 человек. Об происшествии сообщила в воскресенье полиция графства Уилтшир на странице в Twitter.

«В настоящее время мы находимся на месте крушения поезда, в котором участвовали два поезда, курсирующих между Андовером и Солсбери», — следует из заявления полиции.

Как передает британская радиовещательная корпорация BBC, при столкновении пострадали 12 пассажиров поезда, а один из машинистов оказался зажатым в своей кабине. При этом никто не получил серьезных травм.

Two trains have crashed between Salisbury and Andover. Our thoughts are with those affected.



Currently near the scene with emergency services: pic.twitter.com/ZswrIxpIf9 — Gemma Gibson (@journal_gem) October 31, 2021

На месте инцидента работают 50 пожарных и медики.

Все линии, проходящие через этот район, заблокированы, сообщает газета Herald Scotland.

«Из-за проблемы, которая сейчас расследуется между Солсбери и Андовером, все линии заблокированы. Поезда, проходящие через эти станции, могут быть отменены, отложены или пересмотрены», — цитирует издание данные Юго-Западной железной дороги.

Отделение по расследованию происшествий на железной дороге (RAIB) также направило сотрудников к месту происшествия возле туннельного узла Солсбери.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что более 30 человек пострадали в результате столкновения поездов в Тунисе в районе Мегрин-Риад города Бен-Арус. Раненые были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. По данным Middleeasteye, причиной железнодорожной аварии стали изношенная инфраструктура и отсутствие железнодорожных переездов.