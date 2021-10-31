Нью-Йорк готовится к нехватке работников ЖКХ из-за обязательной вакцинации

Нью-Йорк может утонуть в море мусора на улицах города. Мегаполис готовится к проблемам с нехваткой работников ЖКХ. Причиной сложной ситуации стала обязательная вакцинация, передает телеканал «Известия». Тех, кто не сделает хотя бы одну прививку, власти грозятся уволить. В список мэрии попали пожарные, сотрудники полиции и медики. Согласно последним данным, в среднем доля вакцинированных сотрудников составляет менее 72%. Набирает обороты открытое неповиновение требованиям. Жители города обращаются в суды и организуют протесты на улицах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.