Инвестор из Сингапура накопил третью по величине долю в Tesla

Розничный инвестор из Сингапура за два года накопил третью по величине долю в компании Tesla. Лео Когуан сейчас владеет 7 млн акций американской компании, передает телеканал «Известия». Рыночная стоимость пакета бумаг Tesla составляет $7,8 млрд. Бизнесмен и основатель высокотехнологичного бизнеса в США Лео Когуан начал торговать на фондовом рынке в 2019 году. Вопреки рекомендациям бывалых трейдеров, через год он сосредоточился на инвестициях в одну компанию. Метод Лео прост: он покупает опционы на быстро растущие бумаги Tesla, затем фиксирует прибыль, одну ее часть пускает на покупку реальных акций компании, а на вторую снова покупает опционы. Сингапурец следует правилу постоянного удвоения инвестиций в компанию Илона Маска. Когуан уже заработал на роскошный трехуровневый пентхаус. Инвестор помогает деньгами вузам в Китае, откуда родом его предки. Теперь во многих университетах Поднебесной есть корпуса имени профессора Лео Когуана.

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