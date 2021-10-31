Прокуратура начала проверку из-за брошенного ребенка в метро Москвы

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с обнаружением брошенного ребенка в коляске в вагоне метрополитена. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова 31 октября.

«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи связи с обнаружением в вагоне метро малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. По предварительной информации, ребенок обнаружен 31 октября примерно в 15:40 (мск) в вагоне электропоезда на станции метро «Курская», — отметила Нефедова.

Она также подчеркнула, что по результатам соответствующей проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Кроме того, будет также дана оценка действиям родителей по исполнению им своих родительских обязанностей.

О брошенном ребенке ранее в этот день рассказали очевидцы. Они сообщили о малыше сотрудниками полиции, однако оперативно найти родителей мальчика не удалось.

Ребенку примерно полтора-два года. Мальчик одет в комбинезон серого цвета и черную шапку.

Телеканал РЕН ТВ также опубликовал фотографию мужчины, который, предположительно, оставил мальчика в вагоне поезда метро. В настоящий момент его разыскивает полиция.