Строительство второй очереди «Березовой рощи» завершили в Зеленодольске

В городе Зеленодольск (Татарстан) завершилось строительство второй очереди парка «Березовая роща». Об этом ИА «Татар-информ» рассказала и.о. начальника отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Зеленодольского района Регина Чибрикова.

По ее словам, подрядчик обустроил на территории прогулочные дорожки, мостики через овраги, смотровую многоярусную площадку, места для пикников, лестничный переход в частный сектор, волейбольную площадку с зоной отдыха. Также специалисты провели озеленительные работы и установили освещение.

«Отдельным украшением стала инсталляция «Березовая роща», выполненная в форме кубов с подсветкой», — добавила Чибрикова.

Открытие первой очереди парка состоялось в июне 2021 года. В 2022-м планируется приступить к третьему этапу. Территорию благоустраивают в рамках республиканской программы «Развитие общественных пространств Республики Татарстан» и федеральной — «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».