Водитель получил травмы при столкновении легковушек в Астрахани

В Астрахани в результате столкновения двух легковых иномарок пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла 31 октября на улице Рождественского. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 при выезде со второстепенной дороги не уступил Ford, пишет «Астрахань 24».

В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки. Его доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

30 октября один человек погиб в результате ДТП на федеральной трассе «Кола» в Карелии. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание.