Петр Ян назвал достойным соперником американца Кори Сэндхагена

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал победу над Кори Сэндхагеном, назвав американца достойным соперником, передает телеканал «Известия».

«Хороший парень, хороший боец. Вы, наверное, заметили, что у нас перед поединком не было с ним каких-то высказываний друг другу, оскорблений каких-то. Было взаимоуважение, но это спорт, это шоу-спорт, понимаете? Я уважаю его как спортсмена, как человека», — заявил Ян.

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