Боксер Кудряшов заявил о способности Яна победить любого соперника
Боксер Дмитрий Кудряшов назвал триумфом выступление российских бойцов на турнире UFC 267 в Абу-Даби, спортсмен также считает, что у Петра Яна сейчас нет конкурентов, передает телеканал «Известия».
«Было прогнозируемо, что соперник у Петра непростой, но Петр настолько сильный, настолько классный боец, что я даже не знаю, кто его сейчас может победить», — сказал Кудряшов.
Эксперт подчеркнул, что Ян «настолько сильный, что готов драться со всеми».
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