Боксер Кудряшов заявил о способности Яна победить любого соперника

Боксер Дмитрий Кудряшов назвал триумфом выступление российских бойцов на турнире UFC 267 в Абу-Даби, спортсмен также считает, что у Петра Яна сейчас нет конкурентов, передает телеканал «Известия».

«Было прогнозируемо, что соперник у Петра непростой, но Петр настолько сильный, настолько классный боец, что я даже не знаю, кто его сейчас может победить», — сказал Кудряшов.

Эксперт подчеркнул, что Ян «настолько сильный, что готов драться со всеми».

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