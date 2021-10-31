США и ЕС урегулировали спор о пошлинах на сталь и алюминий
США и ЕС урегулировали спор о пошлинах на сталь и алюминий, сообщил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Таможенный сбор при импорте из Европы ввела администрация бывшего президента США Дональда Трампа в 2018 году, уточняет телеканал «Известия».
В ответ ЕС установил пошлины на американские товары: мотоциклы, виски и апельсиновый сок. Теперь в Белом доме сообщили, что стороны достигли принципиальной договоренности.
Отмечалось, что сбор не отменят полностью, изменятся только тарифы, а также объемы товаров, которые разрешат ввозить без дополнительных пошлин.
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