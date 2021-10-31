Александр Волков судейским решением победил Марчина Тыбуру

Российский боец UFC Александр Волков одержал победу над поляком Марчином Тыбурой, передает телеканал «Известия».

Бойцы провели поединок на турнире UFC 267 в Абу-Даби. В первом раунде спортсмены ринулись в бой практически без разведки, Волков и Тыбура обменялись ударами. Второй раунд вышел абсолютно равным. Финальный раунд боя превратился в избиение польского бойца. Судьи отдали победу Волкову единогласным решением.

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