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Россия и Бразилия продолжили переговоры по закупке «Панциря-С1»

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Россия и Бразилия продолжают обсуждать возможную закупку латиноамериканской страной зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1». Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

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«В настоящее время вопрос приобретения бразильской стороной «Панциря» не снят с повестки дня и продолжает обсуждаться», — сказал Пунчук ТАСС в ходе международной выставки вооружений SITDEF 2021.

Как отметил замглавы службы, Бразилия ранее активно прорабатывала вопрос приобретения современного российского комплекса. Это, по его словам, было связано с необходимостью обеспечения безопасности проводимых в то время в стране важных международных мероприятий.

Переговоры о приобретении Бразилией российских ЗРПК ведутся с 2013 года. В мае 2016 года Александр Фомин, занимавший тогда пост главы ФСВТС, заявлял, что РФ готова к поставкам в Бразилию комплексов «Панциря», однако тогда контрам не подписали из-за внутренних проблем в латиноамериканской стране.

«Панцирь-С» — это зенитный ракетно-пушечный комплекс, который предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

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