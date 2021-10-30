Очевидцы сообщили о взрыве лодки в Санкт-Петербурге

Рядом с островом Декабристов в Санкт-Петербурге взорвалась лодка, сообщили очевидцы в субботу вечером, 30 октября.

Инцидент якобы произошел перед въездом на Западный скоростной диаметр с Морской набережной.

Между тем по информации «Известий», сообщение оказалось ложным. В МВД на транспорте, администрации города и в управлении МЧС информацию о взрыве не подтвердили.

27 апреля в южной японской префектуре Окинава взорвался прогулочный катер. Как отметили в полиции, в результате взрыва пострадали несколько человек.