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В Киеве епископ ПЦУ избил женщину

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В Киеве епископ Православной церкви Украины Андриан (Руслан Кулик) избил женщину у подъезда дома. Об этом сообщает в субботу, 30 октября, издание Obozrevatel.

Отмечается, что причиной конфликта стала якобы собака соседки Кулика — российский той-терьер. Животное, по информации издания, мешало своим лаем священнослужителю и его семье.

По данным издания, епископ встретил Иванну Бережную на улице и стал бить ее кулаками по животу, а также нанес удары в грудную клетку, оскорбляя ее при этом нецензурными словами. Соседка Кулика, в свою очередь, пожаловалась, что из-за страха и неожиданности не смогла отреагировать и ответить обидчику.

Уточняется, что после того, как Бережная попыталась извлечь видео с камер видеонаблюдения, на которых было зафиксировано избиение, Кулик снова стал оскорблять не только женщину, но и ее супруга.

Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»). Статья предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

В июле 2020 года украинские полицейские задержали во Львовской области 48-летнего священника, подозреваемого в торговле оружием. Во время обысков у священнослужителя было изъято восемь пистолетов, ружье, 15 магазинов, шесть глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты.

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