Союзники США призвали сохранить принцип упреждающего ядерного удара

Союзники уговаривают США не отказываться от принципа упреждающего ядерного удара, пишет Financial Times. В Западной Европе, а также в Японии и Австралии ждут от президента Байдена подтверждения незыблемости американской военной доктрины — прямо на проходящем сейчас в Риме саммите «двадцатки». На Западе боятся ослабления американского «ядерного зонтика», передает телеканал «Известия». Как отмечает британское издание, отказ США от возможности наносить первый удар подорвет стратегию сдерживания Китая и России. Вашингтон ведет работу над своей новой ядерной доктриной в настоящий момент. Ранее в Пентагоне заявили, что отвечают по своим обязательствам в сфере стратегического сдерживания.

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