В Риме стартовал двухдневный саммит G20

В Риме открылся двухдневный саммит «группы двадцати». В итальянскую столицу съехались лидеры крупнейших стран мира и главы ведущих международных организаций, передает телеканал «Известия». На государства G20 приходится 60% населения Земли, 80% глобального ВВП и 75% мирового экспорта. Стороны обсудят наиболее острые проблемы всемирного масштаба, главными из которых определены климат на планете, здравоохранение и устойчивое экономическое развитие. Среди участников встречи лидеров G20 есть новички и старожилы. Нынешний саммит должен стать последним для сдающей полномочия канцлера Германии Ангелы Меркель. В то же время впервые участвует в подобной встрече избранный в прошлом году президентом США Джо Байден. Кстати, американский лидер прибыл во дворец, где проходят заседания «группы двадцати», последним.

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