На 90-м году жизни скончался телеведущий и диктор Игорь Кириллов

Игорь Кириллов пришел на Центральное телевидение СССР в июле 1957 года. Перед этим он окончил Щепкинское училище и два года работал в Московском театре драмы и комедии — будущей «Таганке». На телевидении Кириллов мечтал быть режиссером, начинал как ассистент, но с первой попытки выиграл конкурс дикторов, сообщает телеканал «Известия». И в тот же день, спустя всего два с половиной месяца после прихода на ЦТ, он вышел в прямой эфир на всю страну.

«Ваше здоровье, ровесники Октября!»

Игорь Кириллов был диктором главной информационной программы страны «Время» более 20 лет, до конца 1989 года.

«— Добрый вечер!

— Здравствуйте, товарищи! Сегодня в Москве торжественно открылся XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов».

Его голос узнавали многие поколения наших телезрителей. Он вел новогодние «Голубые огоньки», трансляции официальных торжественных мероприятий в нашей стране, парадов на Красной площади.

«Знамя Победы. Оно прошло долгий путь, прежде чем советский солдат водрузил его над поверженным Рейхстагом».

Голос Кириллова использовал в своей композиции «Русские» британский музыкант Стинг.

«Премьер охарактеризовала переговоры с главой делегации Михаилом Сергеевичем Горбачевым как конструктивный, реалистический, деловой и дружественный обмен мнениями».

Кириллов работал ведущим на Первом канале и после распада Союза. Во главе дикторского отдела и в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения охотно передавал свой опыт молодым коллегам. За свою долгую карьеру Игорь Кириллов заслужил множество профессиональных и государственных наград, был удостоен звания народного артиста СССР, в 1998-м получил почетный приз Российской академии телевидения «ТЭФИ» за вклад в развитие отечественного ТВ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.