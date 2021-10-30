Охранник Эрмитажа ударил посетителя

Блогер и фитнес-тренер Настя Миронова рассказала в своем Instagram, что ее молодому человеку во время посещения Эрмитажа сломал нос охранник.

По словам девушки, она и ее спутник стояли возле касс и намеревались купить билет, однако на них якобы без причин набросился охранник музея. Как рассказала блогер, у парня сломан нос.

В качестве доказательства она выложила фотографии залитого кровью пола, а также сообщила, что ее слова могут быть подтверждены видео с камер наблюдения.

9 октября сообщалось, что в США охранник магазина Apple Store в Нью-Йорке получил ножевое ранение за требование к покупателю надеть медицинскую маску. Раненый отправлен в больницу, его состояние врачи оценивают как стабильное.