Федеральное авиационное управление США хочет запретить полеты над вышками 5G
Авиарегулятор США планирует запретить полеты над вышками 5G, сообщает газета The Wall Street Journal. Федеральное авиационное управление полагает, что радиосигналы создают помехи для управления воздушными судами. Однако в комиссии по связи США заявили, что влияние 5G-излучения на авиационные системы не доказано. По данным издания, ведомства с августа ведут переговоры по этому вопросу. Ожидается, что стороны придут к соглашению о создании буферной зоны, передает телеканал «Известия». В этом случае авиаперевозчиков и провайдеров разведут по разным частотам. Между тем ограничения для операторов связи ввели еще в прошлом году.
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