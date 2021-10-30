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Федеральное авиационное управление США хочет запретить полеты над вышками 5G

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Авиарегулятор США планирует запретить полеты над вышками 5G, сообщает газета The Wall Street Journal. Федеральное авиационное управление полагает, что радиосигналы создают помехи для управления воздушными судами. Однако в комиссии по связи США заявили, что влияние 5G-излучения на авиационные системы не доказано. По данным издания, ведомства с августа ведут переговоры по этому вопросу. Ожидается, что стороны придут к соглашению о создании буферной зоны, передает телеканал «Известия». В этом случае авиаперевозчиков и провайдеров разведут по разным частотам. Между тем ограничения для операторов связи ввели еще в прошлом году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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