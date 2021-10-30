Путин указал на безопасность и эффективность «Спутника V» против COVID-19

Путин указал на безопасность и эффективность «Спутника V» против COVID-19

2021-10-30 14:33:08

2021-10-30 14:33:08

2021-10-30 14:33:08

2021-10-30 14:33:08

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru