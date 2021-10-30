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Хоккеист Биткин выпал из окна 25-го этажа в Москве

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Российский хоккеист Иван Биткин выпал из окна 25-го этажа в Москве. Об этом в субботу, 30 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Трагедия произошла в ночь на субботу в доме на Хорошевском шоссе. 24-летний спортсмен упал на козырек подъезда, о его состоянии информации пока нет.

Биткин играл за столичную «Звезду», «Торос» из Нефтекамска и «Ценг Тоу» из Цзилиня (Китай) в период с 2017 по 2020 год.

24 октября сообщалось, что из окна дома на улице Ельницкой на западе Москвы выпала девушка. Она выжила, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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