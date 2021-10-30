Подозреваемого в телефонном терроризме задержали в Приморье

Полиция задержала жителя Партизанска, который, по данным правоохранителей, совершил звонок в одно из общеобразовательных учреждений города, сообщив об угрозе, передает 30 октября управление МВД по Приморскому краю.

В результате проверки сообщения полицейские не обнаружили предметы, представляющие опасность.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Партизанскому городскому округу установили, что звонок совершил 33-летний ранее судимый житель Партизанска. Гражданина доставили в отдел внутренних дел. В отделе полиции мужчина признался, что совершил звонок в состоянии алкогольного опьянения, желая проверить реакцию оперативных служб. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»)», — отметили в пресс-службе ведомства.

Жителю Партизанска грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее, 1 сентября, правоохранители задержали мужчину, который избил двух подростков на центральной площади города Свободный в Амурской области и сообщил жителям города о минировании автомобиля. По информации пресс-службы управления МВД России по региону, сообщение оказалось ложным.