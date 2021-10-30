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Дзюба признан лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу, сообщает телеканал «Известия».

В матче с московским «Динамо» в Санкт-Петербурге форвард забил 144-й гол в рамках первенства. Дзюба не попал в стартовый состав и вышел на замену на 66-й минуте. На 69-й минуте он четко пробил головой в ворота соперника.

Дзюба побил рекорд Олега Веретенникова — 143 гола. Достижение футболиста не могли превзойти 20 лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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