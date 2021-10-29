Более 50 млн рублей выделят на проекты ликвидации свалок в Северной Осетии

Министерство природных ресурсов Северной Осетии направит более 50 млн рублей на разработку смет по ликвидации свалок в Алагире, Ардоне, Беслане и Дигоре. Вопрос обсудили на совещании в правительстве республики.

Как сообщает NewsTracker, аукционы по разработке проектно-сметной документации по всем объектам завершены. Победителем выбрано ООО «Гидропроект». Общая стоимость контрактов составит 52,6 млн рублей.

Завершить инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации подрядчик должен до 20 декабря 2021 года. Согласовать результаты — до 1 мая 2022-го.

По данным республиканского минприроды, мусорные свалки планируется полностью рекультивировать. В дальнейшем территории могут быть использованы для нужд сельского хозяйства и других целей.

5 октября президент России Владимир Путин потребовал убрать все открытые свалки в черте городов. Он указал на необходимость ускорить данный процесс и завершить его в ближайшие годы.

В июле Путин поручил своим полпредам в федеральных округах подключиться к работе по подготовке типовых проектов ликвидации несанкционированных свалок в границах российских городов.