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США заявили о преодолении кризиса в отношениях с Францией

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Вашингтон и Париж смогли преодолеть кризис в двусторонних отношениях, возникший из-за формирования AUKUS. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил на брифинге представитель американской администрации высокого ранга по итогам встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

«Мы движемся вперед. Я совершенно не беспокоюсь относительно нестабильности или дрейфа в отношениях США и Франции», — сказал американский чиновник.

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Представитель администрации добавил, что последние два месяца стали для Вашингтона и Парижа периодом «тяжелых дискуссий», но на данный момент «нет смысла говорить о том, что в отношениях присутствует какой-то фундаментальный раскол».

Встреча Макрона и Байдена состоялась ранее в пятницу во французском посольстве в Ватикане. На нее американский лидер опоздал почти на час. По итогам переговоров администрация Белого дома распространила коммюнике лидеров двух стран, в котором обозначены направления для совместной работы Франции и Соединенных Штатов.

В частности, Вашингтон и Париж намерены объединиться в вопросе здравоохранения, в том числе с целью положить конец нынешней пандемии коронавируса и избежать подобной ситуации в будущем.

«Наши страны будут работать вместе над укреплением глобального здравоохранения и безопасности в области здравоохранения, в том числе предпринимать усилия, направленные на то, чтобы завершить пандемию коронавируса и обеспечить устойчивость перед лицом будущих пандемий», — следует из заявления.

Еще одной сферой сотрудничества стал космос. Эта тема будет подниматься в ходе визита вице-президента США Камалы Харрис в Париж, назначенного на середину ноября, отметили в Белом доме.

В вопросе военной торговли Макрон и Байден намерены начать стратегический диалог, чтобы продвигать общий подход к вопросам, связанным с доступом к рынкам и военным экспортом.

«В этом контексте правительства двух стран определят меры по повышению эффективности и действенности разрешений на экспорт военной продукции», — отмечается в сообщении.

Кроме того, президенты Франции и США договорились работать вместе в рамках НАТО над укреплением контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением. Как отметили коллеги, ввиду ухудшения обстановки безопасности в Европе «создание надежного и единого ядерного альянса крайне важно».

Отмечается, что Франция и США планируют поддерживать коллективную оборону и безопасность и гарантировать международную стабильность перед лицом всего спектра современных угроз.

Вашингтон и Париж выступают также за укрепление стратегического партнерства между Евросоюзом и НАТО.

«Президенты подтвердили свою поддержку усиления стратегического партнерства между Евросоюзом и НАТО. Они поддержали приглашение ЕС и других партнеров на саммит НАТО, который пройдет в Мадриде в 2022 году. Они подтверждают свою поддержку диалога между ЕС и США в области безопасности и обороны, а также усилий по заключению соглашения между Европейским оборонным агентством и США», — подчеркивается в коммюнике.

В тексте также указывается, что «США признают значение более сильной и оперативной европейской обороны, содействующей всемирной и трансатлантической безопасности и дополняющей НАТО».

Отношения Вашингтона и Парижа обострились после того, как 15 сентября было подписано соглашение о трехстороннем партнерстве США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности — AUKUS. Ради новых возможностей Канберра расторгла с Парижем договор на поставку субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал.

17 сентября Франция отозвала для консультаций своих послов в США и Австралии. В Париже назвали разочаровывающим решение Австралии и сравнили произошедшее с ударом в спину.

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