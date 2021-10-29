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Дело возбудили по факту вырубки деревьев в лесном массиве в Удмуртии

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту вырубки сырорастущих деревьев в лесном массиве. В преступлении подозревают 28-летнего жителя села Шаркан, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 октября 2021 года около деревни Старые Быги. На месте рубки сотрудники правоохранительных органов обнаружили древесину, лесовоз, трактор и бензопилу. Часть древесины обвиняемый успел продать на пилораму, пишет ИА «Сусанин».

Ущерб лесничеству оценили в 640 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

Жителю села Шаркан грозит до семи лет лишения свободы или штраф в размере 1 млн рублей.

Ранее в октябре в Карачаево-Черкесской Республике возбудили уголовное дело по факту вырубки трех сотен деревьев. Ущерб составил 18 млн рублей.

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