Реквизитор на фильм «Ржавчина» был выбран из этнических соображений

Реквизитора по оружию на съемки фильма «Ржавчина» взяли неслучайно, такое мнение высказал портал Daily Wire. Как утверждают обозреватели, Ханна Гутьеррес-Рид принадлежит к этническим меньшинствам. Сейчас в Голливуде на съемочных площадках должны быть представители разных групп. Новые правила продиктовала Академия кинематографии США, передает телеканал «Известия». Без соблюдения определенных критериев нельзя претендовать на «Оскар». Именно этим журналисты объясняют, то что на съемки «Ржавчины» пригласили совершенно неопытного специалиста по оружию. Тем более что девушку уже отстраняли от работы над другим фильмом.

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