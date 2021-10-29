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Fitch спрогнозировало снижение долговой нагрузки «Башнефти» в 4 раза

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Аналитики агентства Fitch спрогнозировали снижение долговой нагрузки «Башнефти» к концу 2022 года более чем в четыре раза по сравнению с показателем декабря 2020 года (отчет есть в распоряжении «Известий»).

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Специалисты предполагают, что это произойдет благодаря ослаблению ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также росту цен на нефть.

Рост EBITDA «Башнефти» прогнозируется примерно в четыре раза: до 109,3 млрд рублей в 2021 году, а также до 122 млрд рублей в 2024-м.

В отчете указано, что текущий кредитный рейтинг компании (BBB со стабильным прогнозом) учитывает ее взаимосвязи с контролирующим акционером — «Роснефтью». Вместе с тем он на ступень выше рейтингов «Роснефти» от S&P Global и Moody’s (BBB- и Baa3 соответственно). В Fitch считают, что долговая нагрузка «Роснефти» также уменьшится более чем в два раза.

27 октября сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг НК «Роснефть» на инвестиционном уровне, особо отметив работу компании по снижению долговой нагрузки. Рейтинг, присвоенный «Роснефти» Moody’s, — Ваа3 (прогноз стабильный) — совпадает с суверенным кредитным рейтингом РФ.

Согласно расчетам Moody’s, долговая нагрузка российской компании снизилась в 1,7 раза за 1,5 года. Показатель в 2022-м продолжит снижаться, считают в агентстве.

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