Два муниципалитета Оренбуржья получат гранты за лучшие практики

Оренбургская область признана одной из самых активных участниц конкурса «Лучшая муниципальная практика». Она попала в число 10 регионов, муниципальные образования которых получили по две награды.

Ташлинский сельсовет Ташлинского района и Пригородный сельсовет Оренбургского района стали победителями в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

По словам председателя конкурсной комиссии, вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, которые приводит 56orb.ru, активное участие муниципалитетов в конкурсе говорит о стремлении заявить о себе, желании поделиться уникальными наработками и успешными практиками. Эти практики заслуживают особого внимания, уверен вице-премьер.

Уточняется, что Ташлинский сельсовет занял второе место за разработку мероприятий по привлечению инвестиций, развитию предпринимательства и созданию рабочих мест. Ему выделили грант в размере 15 млн рублей.

Пригородный сельсовет получит 5 млн рублей из федерального бюджета на разработку мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций, развитие муниципально-частного партнерства и улучшение качества услуг населению.