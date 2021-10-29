Контракт на реконструкцию Красного моста расторгнут в Орле

Мэрия Орла приняла решение расторгнуть контракт на реконструкцию Красного моста. Топ-менеджеры подрядчика фигурируют в уголовном деле о хищении средств.

На текущий момент власти пересчитывают стоимость проекта с учетом подорожания стоимости строительных материалов. После этого будет объявлен новый аукцион. Предполагается, что нового подрядчика получится найти в апреле-мае 2022 года. Об этом пишет ИА «Абирег».

Контракт с текущим подрядчиком был заключен прошлой осенью. Исполнитель предложил выполнить реконструкцию моста за 1,41 млрд рублей при стартовой цене 1,49 млрд рублей. Согласно документации, работы должны были быть завершены до 18 ноября 2022 года. Однако в сентябре в ходе прокурорской проверки были установлены факты хищения бюджетных средств, предназначенных для реконструкции моста. Уголовное дело возбуждено по статье «Растрата». Генеральный директор компании ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов был заключен под стражу.

В дальнейшем мэрия Орла намерена вернуть неосвоенный аванс на строительство моста в размере 170 млн рублей.