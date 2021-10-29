Глава Тамбовской области лично проследит за дорожным ремонтом

Врио главы Тамбовской области Максим Егоров решил лично контролировать ремонт дорог в столице региона. Об этом он сообщил после своего рабочего визита на несколько объектов, которые ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Первым местом, которое он посетил, стал участок улицы Сергеева-Ценского. Подрядная организация начала здесь ремонт, но график не соблюдала, в итоге объект до сих пор не сдан. Глава региона потребовал немедленно всё исправить и завершить работы.

Также Егоров посетил ремонтируемый участок улицы Гастелло, по поводу которого регулярно получает жалобы от местных жителей. Он потребовал привести в порядок не только проезжую часть, но и тротуары, а также освещение.

В этом году в Тамбовской области ведется ремонт на 35 дорогах местного и регионального значения, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

В начале октября сообщалось, что региональная прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение». Речь идет о контракте на строительство фельдшерско-акушерского пункта в Пичаевском районе, стоимость которого превышает 10 млн рублей.