Игра в Хеллоуин: что россияне подготовили для «самой жуткой» ночи 2021 года

Племена кельтов, жившие на территории Англии, Ирландии и Северной Франции, считали 31 октября последним днем уходящего года, а ночь на 1 ноября переходом на зимний сезон. Именно тогда, по поверьям кельтов, двери между миром мертвых и миром живых приоткрывались. Корни своеобразного кельтского Нового года проросли сквозь время и сплелись с уже позднее объявленным католической церковью Днем всех святых, или Хэллоуином.

Его празднование, которое приобрело уже поистине мировые масштабы, до сих пор сопровождается языческими традициями и атрибутами. Так, в самую «страшную ночь» года по всему миру люди наряжаются в чудовищ, вампиров и ведьм, как и в древности кельты облачались в шкуры зверей, веря, что так они не позволяют духам и приведениям их настигнуть.

Одним из главных символов Хеллоуина по-прежнему остается тыква, которая в древности олицетворяла не только окончание сбора урожая, но и отпугивала злых духов огнем, который в ней зажигают и по сей день в разных странах мира, в том числе в Канаде, Германии и Франции.

Не совсем чужой праздник

Самое масштабное празднование Хеллоуина проходит ежегодно в США. Согласно исследованию Национальной федерации розничной торговли (NRF), 65% американцев планируют принимать в участие в нем. При этом общие расходы в 2021 году, согласно прогнозам, составят рекордные $10 млрд, при среднем чеке $102,7.

Американцы, которые планируют праздновать, будут традиционно раздавать конфеты (66%), украшать свои дома и дворы (52%), наряжаться в костюмы (46%), вырезать тыквы (44%) и организовывать тематические вечеринки (25%).

Согласно результату опроса, проведенному «Известиями» среди россиян, большинство из них настроены против Хеллоуина. О негативном отношении к празднику заявили более 66% опрошенных, еще 29% заняли нейтральную позицию, и лишь 5% сказали, что праздник им нравится. В опросе, который проводился в соцсетях, приняли участие более 9 тыс. человек.

При этом аналитические данные о приобретении россиянами костюмов к празднику, подскочивших продажах мрачной атрибутики и заказах тортов в форме могил на вечеринки говорят, что всё-таки Хеллоуин, хоть и чужой праздник, но многим российским гражданам пришелся по душе.

Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte/dpa

«Игра в кальмара» или Чумной Доктор

Так, несмотря на то что в России значительная часть населения по-прежнему не принимает Хеллоуин всерьез, за последний месяц продажи костюмов и аксессуаров для него значительно выросли. Особой популярностью стали пользоваться костюмы из нашумевшего в последнее время сериала «Игра в Кальмара», отметил СЕО сервиса для продажи товаров на крупных маркетплейсах XWAY Антон Ларин.

Маски, спортивные костюмы, пронумерованные футболки и другие предметы из картины продаются практически наравне с традиционными костюмами ведьм, вампиров, накладными клыками, рогами и масками героев фильмов ужасов, отметили аналитики CloudPayments, проанализировав онлайн-продажи накануне Хеллоуина.

При этом уже второй год подряд, по данным сервиса, особенным успехом пользуются товары для создания образа Чумного Доктора, а также защитные медицинские костюмы.

В целом в 2021 году спрос на костюмы к Хеллоуину в онлайн-магазинах вырос более чем в три раза по сравнению с 2020 годом, при этом средний чек за «нарядную» покупку в октябре 2021 составил 2602 рубля против 3159 рублей в аналогичный месяц прошлого года.

По данным сервиса онлайн-фискализации «АТОЛ Онлайн», в этом году россияне на костюмы к Хеллоуину, купленные через интернет-сайты и мобильные приложения, потратили более 20 млн рублей. При этом самым дорогим атрибутом из наиболее популярных оказался шлем Дарта Вейдера. Его средняя стоимость покупки в октябре составила 6763 рубля.

Собирай кассу

Покупатели уделяют внимание не только своему внешнему виду, но и созданию атмосферы праздника. Как отметили в CloudPayments, особенным спросом пользуются черные розы, а также тематические букеты с метлами, шляпками ведьм и тыквами.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Whitney Saleski

Также популярны кашпо в виде черепов и традиционные для Хеллоуина тыквенные фонарики, венки для декора, тематические украшения, например, сережки в виде тыкв, тематические брелоки и подвески, «страшные» пирожные и торты.

В среднем в 2021 году на создание хеллоуинского образа и праздничной атмосферы россияне тратят 9350 рублей, что на 28% больше, чем в прошлом году.

«Несмотря на все ограничения, люди стараются не отказывать себе в возможности отпраздновать этот пусть и неоднозначный, но, несомненно, веселый и креативный праздник. Ведь Хеллоуин — это прекрасная возможность проявить изобретательность в выборе костюма и хороший повод посмеяться над своими страхами», — считает сооснователь и генеральный директор сервиса Дмитрий Спиридонов.

Хеллоуин при этом повод не только потратить, но и заработать. Так, согласно статистике платформы UPMARKET, собранной на основании данных маркетплейса Wildberries, в прошлом году пик продаж пришелся на третью неделю октября, тогда праздничных товаров было реализовано на 15,5 млн рублей.

В текущем же году верхушка продаж еще не достигнута и наблюдается значительный рост показателей. Более того, ассортимент позиций год к году вырос на 500%.

«В число бестселлеров традиционно входят детские и взрослые костюмы, наборы грима и аксессуаров, свечи, тыквы и другие предметы праздничного декора для дома», — указала PR-директор компании Елена Бутенко.

Бал нечисти

Хоть Хеллоуин не самый популярный праздник в России, те, кому он нравится, отмечают его с размахом. По словам организатора праздников Валентины Ковердяевой, в целом ежегодно бывает порядка 2–3 заказов тематических мероприятий.

Стоимость наиболее эксклюзивной и навороченной вечеринки для 15 детей начинается от 250 тыс. рублей, а для взрослых, например в офисе, — от 400 тыс. рублей. Обычно заказчики таких мероприятий просят организовать сладкий стол с «жуткими» угощениями, среди которых сахарные пальцы с клубничным топпингом, мармелад в виде глаз, съедобные лапы сов и кости скелета, сделанные из мастики, а также горы сахарной ваты, похожие на многовековую паутину.

«Гвоздем программы зачастую становится торт. Выносить его может аниматор в костюме девочки из «Звонка» или кто-то из «семейки Аддамс», а сам торт может быть выполнен в виде могилы», — отметила она.

Атмосферу праздника также создает звуковое сопровождение, и если в разгар вечеринки гости могут танцевать под популярные треки, то вначале их зачастую встречают шум ветра, звук летучих мышей, саундтреки из известных фильмов ужаса, а местами внезапный крик.

Кроме того, россияне для своего праздника иногда заказывают тематическую и мрачную фотозону, а также различных аниматоров — от гардеробщика-Дракулы и официантов-зомби до оживающих статуй. При этом, как подчеркнула Ковердяева, любой тематический праздник всегда обходится дороже, чем традиционный.