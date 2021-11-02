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Западные ценности: что скрывает Йонагуни

Для чего туристы едут на самый труднодоступный остров Рюкю
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Остров Йонагуни — самая западная территория Японии, относящаяся к префектуре Окинава. Добраться до этого клочка земли площадью меньше 30 кв. км непросто, однако это путешествие стоит совершить хотя бы один раз в жизни. Что можно увидеть на острове — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Йонагуни находится всего в 125 км от восточного берега Тайваня, в конце группы островов Рюкю
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Фото: REUTERS/Issei Kato
На острове насчитывается чуть более 1,5 тыс. жителей
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Именно здесь японцы разместили радар для предупреждения незаконного вторжения на находящиеся рядом острова Сенкаку — на эти территории также претендуют китайцы
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Этот остров — единственное место, где обитает особая порода лошадей, которая так и называется «йонагуни»
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Йонагуни — популярное место у дайверов. У самой южной точки острова находится так называемый Монумент Йонагуни — подводное скальное образование с похожими на лестницы террасами, которые ряд ученых считают делом рук человека. Кроме того, у побережья зимой собирается огромное количество молотоголовых акул
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Одна из важнейших отраслей местной экономики — рыболовство, добыча лангустов и моллюсков
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Мыс Иридзаки — самая западная точка Японии. В хорошую погоду несколько раз в год отсюда видны Тайваньские горы
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Самая восточная точка острова — мыс Агаридзаки. Это популярное место, куда приезжают, чтобы встретить восход, посмотреть на океан со 100-метровой высоты и увидеть вблизи лошадей йонагуни
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Традиционные напевы и народную музыку островитян можно услышать в исполнении музыканта Юу Йонаха
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Фото: REUTERS/Issei Kato
В Японии Йонагуни славится производством ханадзакэ — самого крепкого варианта популярного спиртного напитка авамори
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Фото: REUTERS/Issei Kato
На Иридзаки по вечерам собираются туристы, чтобы посмотреть на последние лучи заходящего солнца
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