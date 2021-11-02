Западные ценности: что скрывает Йонагуни

Остров Йонагуни — самая западная территория Японии, относящаяся к префектуре Окинава. Добраться до этого клочка земли площадью меньше 30 кв. км непросто, однако это путешествие стоит совершить хотя бы один раз в жизни. Что можно увидеть на острове — в фотогалерее «Известий»