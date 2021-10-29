Жителей Башкортостана предупредили о похолодании до -10 градусов
Резкое похолодание ожидается на территории Башкортостана. Синоптики предупреждают местных жителей о снеге и гололедице.
Неблагоприятные погодные условия отмечаются в республике уже 29 октября. До вечера в Башкирии ожидается ухудшение видимости, гололед и налипание снега. При этом температура воздуха составляет 0…+5 градусов. Резкое похолодание ожидается 30 октября, пишет «МедиаКорСеть».
В ночь на 30 октября из-за тумана видимость упадет до 500 м. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, местами пройдет снег. В течение дня ожидается мокрый снег с дождем или сильный дождь.
Температура воздуха в Уфе упадет до –6 градусов.
Ранее в этот день сообщалось о штормовом предупреждении на территории Алтайского края. До 1 ноября в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 25–27 м/с, а также гололедица.