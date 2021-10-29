Опубликовано видео погрузки оружия в машину члена КПРФ Рашкина

В распоряжении «Известий» 29 октября появились кадры, на которых член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин запечатлен перед поездкой на охоту в Саратовской области.

На видеозаписи можно увидеть, как мужчина грузит в автомобиль, предположительно, оружие.

Ранее в этот день комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейдовые мероприятия, в ходе которых услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека. По данным источника «Известий», именно Рашкин был за рулем. В багажнике машины нашли части тела лося.

Позже в Саратовской области возбудили дело о незаконной охоте после обнаружения в машине мужчины туши лося, топора и двух ножей. По словам подозреваемого, управлявшего автомобилем, он вместе с товарищем заметил тушу подстреленного животного, после чего они решили ее разделать.

При этом в сообщении ведомства не указывалось имя водителя.