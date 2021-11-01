«Евросоюз задумался о появлении цифрового евро»

Цифровые валюты дошли и до Европы: в ЕС задумались о появлении такого евро, рассказал в интервью «Известиям» на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне председатель совета директоров банка «Интеза», президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико. Для обсуждения цифрового евро были приглашены даже международные консультанты, однако пока никаких решений нет. Также Антонио Фаллико заметил, что для эффективной борьбы с коронакризисам правительствам стран следует не раздавать «вертолетные» деньги, а создавать рабочие места.

— В своем выступлении на открытии форума вы сказали, что пандемия усилила неравенство: богатые стали еще богаче, бедные — еще беднее. На ваш взгляд, как можно решить эту проблему?

— Это универсальная проблема. Пандемия нанесла удар по бедным, поэтому бедные стали беднее, а богатые богаче. Пандемия нанесла удар по самой системе. Для того чтобы добиться социального равенства, мы должны изменить модель.

— Из-за коронакризиса бизнес по всему миру понес колоссальные убытки, но помимо него есть еще и взаимные санкции. По вашей оценке, если бы их не было, насколько меньше мог быть ущерб от коронакризиса?

— Если бы не было санкций, диалог между странами был бы облегчен. Возьмем проблему прививок: если бы был диалог, было бы взаимное признание прививок и соответствующих документов.

— Как вы считаете, когда на первом месте у всех стран проблемы, вызванные коронавирусом, можно ли ожидать, что когда-то страны вернутся к обсуждению отмены санкций?

— Конечно, такой ход событий был бы логичным, но, к сожалению, геополитика служит другим целям, потому что она является инструментом геополитического противостояния.

— Как вы оцениваете влияние кризиса, вызванного пандемией, на банковский и финансовый сектор России в частности и мира в целом?

— Конечно, коронакризис нанес удар по экономике, и прежде всего по отношениям между экономическими операторами. Это длилось достаточно долго. Доходы населения значительным образом снизились, поэтому потребление и использование базовых продуктов сократилось. С точки зрения банков, многие кредиты не удалось вернуть, поэтому банки тоже пострадали, особенно в том сегменте, который ведет дело не с компаниями, не с бизнесом, а с частными лицами. Что касается малого и среднего бизнеса, то очень много компаний закрылись, в Италии — 350 тыс. компаний, в России тоже, как вы знаете, многие малые предприятия закрылись. Подводя итоги: коронакризис — это не подарок, но, как я всегда говорю, это не «черный лебедь» — мы должны были этого ждать, потому что мы сами его создали.

— Правительства многих стран выделяли деньги гражданам, таким образом, рынки оказались залиты средствами. Как вы считаете, есть ли избыток ликвидности и как это влияет на инфляцию?

— В России, как мы видим, инфляция приблизилась к 8%. В Италии показатели получше — примерно 4,5%. Ошибочно вливать ликвидность, если она не приводит к созданию рабочих мест, поэтому, даже если направлять ликвидные средства просто на субсидии, это никогда не даст результатов. Лучшая субсидия — это создание работы, поэтому я говорю, что невольно, но работа бастует.

— Из-за высокой инфляции российский ЦБ повышает ключевую ставку, и многие ждут повышения ставки ФРС США. Как вы считаете, можно ли сказать, что сейчас настало время высоких ставок в мире?

— Учетные ставки отражают реальность. Если они высоки, значит, есть угроза инфляции, поэтому надо ориентироваться на реальный сектор экономики. Мне кажется, российской экономике последних месяцев надо дать позитивную оценку. Что касается денежной политики, она мне кажется очень разумной.

— Сейчас российский ЦБ обсуждает появление цифрового рубля. Как вы считаете, следует ли Евросоюзу задуматься о появлении цифрового евро?

— Евросоюз задумался о появлении цифрового евро, пригласили консультантов, в том числе некоторые крупные международные банки, но пока ни к какому выводу не пришли. В любом случае не надо спешить и надо обращать внимание не столько на продукт, сколько на правила — на условия работы. Нельзя начинать какой-то процесс, не установив правил, которые действуют абсолютно для всех.