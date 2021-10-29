В аэропорту Лос-Анджелеса задержали вооруженного мужчину

В международном аэропорту Лос-Анджелеса задержали мужчину с оружием. Об этом сообщает издание Insider Paper в Twitter.

Отмечается, что прошла эвакуация пассажиров, отменены рейсы, один человек находится под стражей, угрозы стрельбы нет.

На опубликованном видео покинувшие самолет пассажиры идут по взлетно-посадочной полосе к зданию терминала.

Подробности произошедшего уточняются.

BREAKING: Passengers evacuated, Flights canceled, One person in custody, but police confirms there is no active shooter threat at (LAX) Los Angeles International Airport.



pic.twitter.com/QvabQ9q1CN — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 29, 2021

24 июля в аэропорту Хосе Марии Кордовы в городе Медельин в Колумбии был задержан россиянин Владимир Полянский по подозрению в организации поставок наркотических средств из Южной Америки в Россию. Как сообщала пресс-секретарь МВД России Ирина Волк, задержание было произведено в рамках масштабной операции российской полиции, направленной на закрытие международных каналов поставок запрещенных веществ в больших количествах.