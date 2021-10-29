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В аэропорту Лос-Анджелеса задержали вооруженного мужчину

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В международном аэропорту Лос-Анджелеса задержали мужчину с оружием. Об этом сообщает издание Insider Paper в Twitter.

Отмечается, что прошла эвакуация пассажиров, отменены рейсы, один человек находится под стражей, угрозы стрельбы нет.

На опубликованном видео покинувшие самолет пассажиры идут по взлетно-посадочной полосе к зданию терминала.

Подробности произошедшего уточняются.

24 июля в аэропорту Хосе Марии Кордовы в городе Медельин в Колумбии был задержан россиянин Владимир Полянский по подозрению в организации поставок наркотических средств из Южной Америки в Россию. Как сообщала пресс-секретарь МВД России Ирина Волк, задержание было произведено в рамках масштабной операции российской полиции, направленной на закрытие международных каналов поставок запрещенных веществ в больших количествах.

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