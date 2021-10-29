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В школах Делавэра отменили оскорбляющий чувства сатанистов дресс-код

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Организация Satanic Delco убедила администрацию округа Делавэр, штат Пенсильвания, США, поменять дресс-код, который дискриминирует чувства сатанистов. Об этом сообщил в среду, 27 октября, телеканал 6abc.

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Как передает телеканал, основатель организации Джозеф Роуз на протяжении месяца добивался отмены запрета носить в школах одежду с оккультной символикой.

«Идея о том, что государственная школа разрешает религиозное выражение в школе, но при этом запрещает выражение одной конкретной религии, очевидно, казалась нам проблемой», — сказал Роуз.

В результате в администрации согласились отменить запрет и «удалить его из текущей информации о дресс-коде в справочнике для учащихся».

Теперь Роуз запустил аналогичную кампанию в округе Гарнет-Вэлли.

Однако, как передает телеканал, большинство жителей округа выразили недовольство решением местных властей.

Ранее, 14 октября, следователи задержали двоих подозреваемых в убийстве подростка во время оккультного ритуала — отчима ребенка Владислава Цикунова и его подругу Марию Корнееву.

О пропаже ребенка сообщалось 8 октября. Тело подростка было обнаружено в лесополосе около деревни Земенки Рязанского района спустя несколько дней. Оно было засыпано землей и мусором. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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